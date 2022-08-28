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В Івано-Франківську відновлено централізоване включення сирен

В деяких регіонах Івано-Франківської області роботи ще тривають.

В Івано-Франківську відновлено централізоване включення сирен
Фото: kazatin.com

У Івано-Франківську фахівці повністю відновили централізоване включення сирен.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

“Частково все ще є неполадки в подачі сигналів повітряної тривоги в Тисменицькому, Городенківському, Тлумацькому та Снятинському районах”, - повідомила Онищук.

Вона додала, що аварійна бригада продовжує працювати над усуненням цих проблем, і найближчим часом всі неполадки будуть відремонтовані.

Нагадаємо, 24 серпня було оголошено 189 тривог в областях України та в Києві. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення.

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