В Івано-Франківську відновлено централізоване включення сирен

У Івано-Франківську фахівці повністю відновили централізоване включення сирен.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

“Частково все ще є неполадки в подачі сигналів повітряної тривоги в Тисменицькому, Городенківському, Тлумацькому та Снятинському районах”, - повідомила Онищук.

Вона додала, що аварійна бригада продовжує працювати над усуненням цих проблем, і найближчим часом всі неполадки будуть відремонтовані.

Нагадаємо, 24 серпня було оголошено 189 тривог в областях України та в Києві. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення.