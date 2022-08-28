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Ми не забули й не забудемо про жодне своє місто й про жодну свою людину, - Зеленський

Україна все памʼятає.

Ми не забули й не забудемо про жодне своє місто й про жодну свою людину, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Донецьк завжди був одним з найбагатших і найсильніших міст України. Шахтарська праця завжди була однією з найбільш поважних професій. Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Щороку в останні вихідні літа в нашій державі відзначалися два свята – дуже тісно повʼязані – День міста Донецьк і День шахтаря. В 14-му році через окупантів все змінилося для Донецька. А цьогоріч – всій Україні не до свят. Але ми не забули і не забудемо про жодне своє місто і про жодну свою людину”, - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію і загибель. І вірять, що вони там назавжди. Але вони – тимчасово.

“А Україна повернеться. Обовʼязково. Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити у безпеці і щасливо. Саме це буде символізувати наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, в усіх містах Донбасу, Приазовʼя, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією – на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині. І обовʼязково – в Криму”, - пообіцяв президент України.

Володимир Зеленський провів сьогодні нараду з представниками сектору оборони і безпеки. Були керівники ЗСУ, розвідки, СБУ, МВС та інших структур і напрямків захисту нашої держави.

Всі питання, які розглядали, важливі, але закриті, деталізувати не можна. Але окупанти відчують її наслідки – у подальших діях наших захисників.

Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах. Запоріжжя, Оріхів, Харків, Донбас – за всіх вони отримають відповідь.

“Готуємось до нового тижня – він буде дуже активним. Заплановані важливі візити партнерів в Україну. Поновлю практику звернень – до держав і народів, які нас підтримують”, - наголосив очільник держави.

Володимир Зеленський зазначив, що влада працює, щоб були нові обмеження для Росії за війну і щоб були нові пакети підтримки для наших захисників, для нашої держави. Оборонна підтримка – зброя і снаряди, фінансова підтримка, політична, інформаційна, підтримка нашої відбудови – кожного дня кожен державний посадовець має демонструвати результат у своїй зоні відповідальності. 

“Тільки робота на результат дає право займати державні посади. Це мають памʼятати усі, хто був наділений владою”, - підсумував президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував указ про нагородження друзів України за кордоном.

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