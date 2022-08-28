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Окупанти вдарили по Нікополю, - Лукашук

Загинула жінка 1955 року народження.

Окупанти вдарили по Нікополю, - Лукашук
Нікополь. Будинок після обстрілу (ілюстративне фото)
Фото: t.me/Yevtushenko_E

Надвечір окупанти вдарили по Нікополю.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"На жаль, одна людина загинула. Це жінка 1955 року народження. Також, за попередньою інформацією, маємо двох постраждалих. Один житловий будинок знищено", - йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом дня окупаційні війська Російської Федерації обстріляли три райони Дніпропетровщини.

В Нікопольському районі вдень під удар потрапила Мирівська та Марганецька громади. Є пошкодження декількох житлових будинків, господарських споруд, газогону, лінії електропостачання. Ніхто не постраждав.

Також ворог бив по Синельниківському району, Раївській та Великомихайлівській громадах. В останній пошкоджено три житлові будинки, одна господарська будівля знищена. На місці обстрілу рятувальники знайшли касетний елемент від "Урагану". Жертв немає.

У Криворізькому районі обстріляли п’ять громад. Окупанти поцілили по Новопільській, Апостолівській, Карпівській, Широківській та Зеленодольській ТГ. Є пошкодження будівель одного з підприємств, у житловому будинку частково пошкоджено дах. Постраждалих немає.

Раніше повідомлялось, що окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, зокрема старими снарядами, частина яких не детонує.

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