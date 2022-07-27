Окупанти обстрілюють Нікополь старими снарядами, частина яких не детонує, – голова ВА

Частина снарядів, якими окупанти обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області, не вибухає.

Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, пише Укрінформ.

“Використовуються “Гради”, частина зарядів взагалі не вибухають, можливо, в них порушений строк зберігання. Це стара техніка, старі боєприпаси. Нового тут нічого немає”, – сказав він.

Окрім того, на переконання Євтушенка, російські військові використовують Запорізьку атомну електростанцію як щит, за яким вони ховаються.

“Найбільша АЕС у Європі використовується ворогом як військова база. Там є боєкомплекти, військові машини - все те, чого там не має бути. І це небезпека як для всієї Європи, так і для всього світу. На жаль, ми маємо мляву реакцію від міжнародних партнерів, і це наводить на недобрі думки”, – розповів очільник району.

За його інформацією, з початку загострення ситуації в районі від обстрілів загинуло п'ятеро людей, кілька десятків поранені, близько 30% жителів Нікополя евакуювалися.

Євтушенко додав, що людей з Нікополя намагаються розселити по громадах углибині району. “Бо ми вже дійшли до того, що люди розбираються, що працює – ствольна артилерія чи реактивні установки. Це недобра історія”, – додав він.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець на Дніпропетровщині зі спальних районів захопленого Енергодара Запорізької області.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони закликало мешканців Енергодара та околиць повідомляти координати ворога. ЗСУ потребують інформації щодо загарбників, маршрутів їхнього переміщення, колаборантів та прихильників окупації.