У південному напрямку ЗСУ виконали 300 вогневих завдань, ліквідовано 89 окупантів

Також знищено танк та гаубицю РФ.

За минулу добу у південному напрямку Збройні сили України загалом виконали 300 вогневих завдань.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Протягом доби нашими ракетно-артилерійськими підрозділами підтримувався вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини”, – зазначили в ОК.

У південних областях ліквідовано 89 рашистів.

Також знищено військову техніку окупантів:

танк Т-62,

самохідна гаубиця «Мста-С» та «Мста-Б»,

мінометний комплекс «Сані»,

2 одиниці броньованої та 6 – автомобільної техніки.

Також у Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, з початку війни російська армія втратила близько 39 870 військових. Також знищено 1 737 танків, 3 959 бойових броньованих машин, 880 артилерійських систем та 258 реактивних систем залпового вогню.