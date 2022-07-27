У південному напрямку ЗСУ виконали 300 вогневих завдань, ліквідовано 89 окупантів

За минулу добу у південному напрямку Збройні сили України загалом виконали 300 вогневих завдань.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Протягом доби нашими ракетно-артилерійськими підрозділами підтримувався вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини”, – зазначили в ОК.
У південних областях ліквідовано 89 рашистів.
Також знищено військову техніку окупантів:
- танк Т-62,
- самохідна гаубиця «Мста-С» та «Мста-Б»,
- мінометний комплекс «Сані»,
- 2 одиниці броньованої та 6 – автомобільної техніки.
Також у Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.
Нагадаємо, з початку війни російська армія втратила близько 39 870 військових. Також знищено 1 737 танків, 3 959 бойових броньованих машин, 880 артилерійських систем та 258 реактивних систем залпового вогню.