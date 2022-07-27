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У південному напрямку ЗСУ виконали 300 вогневих завдань, ліквідовано 89 окупантів

Також знищено танк та гаубицю РФ.

У південному напрямку ЗСУ виконали 300 вогневих завдань, ліквідовано 89 окупантів
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

За минулу добу у південному напрямку Збройні сили України загалом виконали 300 вогневих завдань.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Протягом доби нашими ракетно-артилерійськими підрозділами підтримувався вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини”, – зазначили в ОК.

У південних областях ліквідовано 89 рашистів.

Також знищено військову техніку окупантів:

  • танк Т-62, 
  • самохідна гаубиця «Мста-С» та «Мста-Б», 
  • мінометний комплекс «Сані», 
  • 2 одиниці броньованої та 6 – автомобільної техніки.

Також у Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, з початку війни російська армія втратила близько 39 870 військових. Також знищено 1 737 танків, 3 959 бойових броньованих машин, 880 артилерійських систем та 258 реактивних систем залпового вогню.

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