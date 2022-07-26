Учора ЗСУ ліквідували ще 170 окупантів, сім танків і гелікоптер

З початку війни російська армія втратила близько 39 870 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 170 окупантів.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 39 870 (+170) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 737 (+7) од;
- бойових броньованих машин ‒ 3 959 (+9) од;
- артилерійських систем – 880 (+4) од;
- РСЗВ – 258 (+1) од;
- засобів ППО – 117 (+1) од;
- літаків – 222 (+0) од;
- гелікоптерів – 189 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3),
- крилатих ракет – 174 (+0),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 835 (+3) од,
- спеціальної техніки – 75 (+2).
Нагадаємо, для просування та закріплення в напрямку адмінмежі Луганської та Донецької областей росіяни знищують населені пункти, спалюючи їх.