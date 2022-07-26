Учора ЗСУ ліквідували ще 170 окупантів, сім танків і гелікоптер

З початку війни російська армія втратила близько 39 870 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 170 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 39 870 (+170) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 737 (+7) од;

бойових броньованих машин ‒ 3 959 (+9) од;

артилерійських систем – 880 (+4) од;

РСЗВ – 258 (+1) од;

засобів ППО – 117 (+1) од;

літаків – 222 (+0) од;

гелікоптерів – 189 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3),

крилатих ракет – 174 (+0),

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 835 (+3) од,

спеціальної техніки – 75 (+2).

Нагадаємо, для просування та закріплення в напрямку адмінмежі Луганської та Донецької областей росіяни знищують населені пункти, спалюючи їх.