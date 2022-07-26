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Учора ЗСУ ліквідували ще 170 окупантів, сім танків і гелікоптер

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Учора ЗСУ ліквідували ще 170 окупантів, сім танків і гелікоптер
Фото: Народний супротив України

З початку війни російська армія втратила близько 39 870 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 170 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 39 870 (+170) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1 737 (+7) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 3 959 (+9) од;
  • артилерійських систем – 880 (+4) од;
  • РСЗВ – 258 (+1) од;
  • засобів ППО – 117 (+1) од;
  • літаків – 222 (+0) од;
  • гелікоптерів – 189 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3),
  • крилатих ракет – 174 (+0),
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 835 (+3) од,
  • спеціальної техніки – 75 (+2).

 

Нагадаємо, для просування та закріплення в напрямку адмінмежі Луганської та Донецької областей росіяни знищують населені пункти, спалюючи їх.

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