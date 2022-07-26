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Щоб просунутися в напрямку Донеччини окупанти спалюють населені пункти, які не підкоряються, – Гайдай

За минулу добу відбито чотири штурми російських військових.

Щоб просунутися в напрямку Донеччини окупанти спалюють населені пункти, які не підкоряються, – Гайдай
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Для просування та закріплення в напрямку адмінмежі Луганської та Донецької областей росіяни знищують населені пункти, спалюючи їх.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Щоб закріпитися на Луганщині, росіяни з жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкоряються. Розбиваючи одразу кілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне становище для наступу на Донеччину", – написав він.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Зокрема, у понеділок росіяни влучили чотирма ракетами, організували два масивні артилерійські обстріли і ще двічі застосовували міномети у напрямку адмінмежі Луганської та Донецької областей. Унаслідок цього ворог зміг посилити свої позиції.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

"Вже майже місяць, як ворог підійшов майже на межу нашого регіону, та щоб її перетнути жертвує усіма резервами і спалює села на Луганщині та Донеччині. Окупантам не потрібні люди – потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою", – написав Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

За його словами, за минулу добу відбито чотири штурми з боку росіян, на п'ятому напрямку бої тривають.

Глава ОВА констатував, що окупанти обстрілюють населені пункти із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Також ворог використовує авіацію.

Нагадаємо, за добу 24 липня російські війська обстріляли 16 населених пунктів Донеччини та поранили цивільних мешканців.

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