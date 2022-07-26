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Окупанти здійснили ракетну атаку на Одещину, – ОВА

Подробиці оприлюднять згодом.

Окупанти здійснили ракетну атаку на Одещину, – ОВА

Росіяни здійснили ракетну атаку на Одеську область.

Про це повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Атаку здійснили зі застосування літаків стратегічної авіації.

“Одещина. Ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації”, – написав речник.

Подробиці – згодом. 

Нагадаємо, протягом минулої доби у південному напрямку армія Російської Федерації нанесла три удари.

23 липня окупанти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту.

Ввечері 19 липня ворог здійснив ракетний удар по Одеській області із застосуванням літаків Су-35. Одна за ракет вдарила у складське приміщення.

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