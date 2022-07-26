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В Маріуполі окупанти будують бетонні курники під виглядом багатоповерхівок, - Андрющенко

При будівництві цих споруд навіть не використовується скріплення бетонних блоків.

В Маріуполі окупанти будують бетонні курники під виглядом багатоповерхівок, - Андрющенко
Фото: Скріншот з відео

В Приморському районі Маріуполя російські окупанти будують “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок.  

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що будівництво відбувається “без пафосу і пропаганди”, що не типово для окупаційної влади. 

Втім на думку Андрющенка, це пояснюється тим, що бетонні коробки ставлять одна на одну без скріплення між собою, і між ними “щілини з руку”. 

“Одна клітина на одну родину. Всього на 266 квартир, або на 600-700 людей. Одже, в умовно нормальне нове житло розселять колаборантів, а в бетонний картковий будинок - простолюдинів”, - підкреслив Андрющенко. 

Він додав, що в нових спорудах навіть не спробують облаштувати опалення, також не буде і газопостачання. 

Нагадаємо, російські загарбники в центральному районі Маріуполя планують знести до зими 35 багатоквартирних будинків.

 

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