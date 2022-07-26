При будівництві цих споруд навіть не використовується скріплення бетонних блоків.

В Приморському районі Маріуполя російські окупанти будують “збірні бетонні курники” під виглядом багатоповерхівок.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що будівництво відбувається “без пафосу і пропаганди”, що не типово для окупаційної влади.

Втім на думку Андрющенка, це пояснюється тим, що бетонні коробки ставлять одна на одну без скріплення між собою, і між ними “щілини з руку”.

“Одна клітина на одну родину. Всього на 266 квартир, або на 600-700 людей. Одже, в умовно нормальне нове житло розселять колаборантів, а в бетонний картковий будинок - простолюдинів”, - підкреслив Андрющенко.

Він додав, що в нових спорудах навіть не спробують облаштувати опалення, також не буде і газопостачання.

Нагадаємо, російські загарбники в центральному районі Маріуполя планують знести до зими 35 багатоквартирних будинків.