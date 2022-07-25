Навіть попри поступку щодо турбіни для “Північного потоку” Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана за контрактами. Все це робиться Росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Це відверта газова війна, яку Росія веде проти обʼєднаної Європи, – саме так це потрібно сприймати. І їм байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів чи від зимових холодів та бідності... Чи від окупації. Це просто різні форми терору. І тому потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який іще залишається. І максимально розривати торговельні звʼязки з Росією, бо кожен такий звʼязок – це потенційний засіб тиску Росії”, - повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що газовий шантаж Європи, який щомісяця лише посилюється, потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. Це можна розглядати як стимул, щоб восьмий санкційний пакет ЄС був значно вагомішим, ніж нещодавно затверджений сьомий.

Президент України розповів, що сьогодні відбувся візит до Києва президента Гватемали – перший за всі роки нашої незалежності. І річ не тільки в тому, що Україна отримала від цієї латиноамериканської держави повну підтримку, а й у тому, що наші відносини з нею – це місточок до всього регіону Латинської Америки. Зеленський домовився з президентом Гватемали про скасування візових обмежень і про перезапуск торговельно-економічних відносин між нашими державами.

“Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення. Зокрема, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати й Комітет з питань розвідки при Президентові України. Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ”, - повідомив Володимир Зеленський.

Також президент окремо подякував нашим десантно-штурмовим військам, Січеславській бригаді, які “приземлили” два російських військових літаки й один гвинтокрил – трохи більше ніж за одну добу.

Нагадаємо, в Україні цьогоріч будуть відзначати День Незалежності попри війну. Але з міркувань безпеки програму заходів наразі не розголошують.