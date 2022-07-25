Росія вдруге за вечір обстріляла громаду на Дніпропетровщині

Російські окупаційні війська вдруге за вечір 25 липня обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

За інформацією рятувальників, під обстріл потрапила Велика Костромка, по якій росіяни вдарили зі ствольної артилерії.

"Через обстріл пошкоджені лінія електропередач, житловий будинок та господарчі споруди. Люди не постраждали", - повідомили в ДСНС.

Під час першого обстрілу загарбники пошкодили лінію електропередач, опору, зачепили трансформатор.

Наразі фахівці відновлюють світло на одній з вулиць населеного пункту.

Нагадаємо, нині російські війська всю ніч атакували Дніпропетровську область, били по трьох районах: Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

Після нічного обстрілу міста Апостолове на Дніпропетровщині рятувальники два дні розбирали завали.