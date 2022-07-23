У місті Апостолове на Дніпропетровщині досі ліквідовують наслідки вчорашнього нічного обстрілу

"Масштаби руйнувань великі, ще не закінчили".

Сьогодні протягом дня продовжувалися роботи із ліквідації вчорашнього нічного обстрілу у місті Апостолове на Дніпропетровщині.

Про це повідомив мер міста Андрій Оса.

“Працюють рятувальники ДСНС і з Кривого Рогу. Триває розбір завалів. Масштаби руйнувань великі, ще не закінчили”, – йдеться у повідомленні.

Спеціалісти міської ради продовжують обстежувати пошкоджене житло та збирають заявки на надання матеріалів. “Всі заявки обробляються, формуються замовлення на матеріали: ОСБ, дошки, шифер, брезент, плівка”, – зазначив він.

За словами Оси, сьогодні відбулося перше постачання матеріалів, яке буде виконуватися щоденно.

Місту допомагає військова адміністрація Кривого Рогу та Криворізька районна військова адміністрація.

Нагадаємо, вночі 22 липня військові РФ обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області, є загиблі та поранені.