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ГоловнаСуспільствоЖиття — Наталя Лотоцька

У Києві внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено понад 640 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків

З початку війни пролунало 458 сигналів повітряної тривоги. 

У Києві внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено понад 640 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків
Фото: t.me/KyivCityOfficial

Із 24 лютого у Києві пролунало 458 сигналів повітряної тривоги. 

Про це повідомили у КМДА.

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджень зазнали понад 640 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків. 

Сьогодні відновлювальні роботи тривають на 11 житлових будинках, які зазнали найбільших руйнувань.

Фото: t.me/KyivCityOfficial

“Фахівці лагодять пошкоджену транспортну інфраструктуру, що дає змогу відновити звичні маршрути громадського транспорту”, – йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/KyivCityOfficial

У місті відновлено вже понад 4,5 км тролейбусної контактної мережі. На пошкодженій трамвайній лінії вже встановлено 50 метрів рейок, два стрілочних переводи та близько 600 шпал. 

Фото: t.me/KyivCityOfficial

За 150 днів війни в місті зареєструвалися близько 100 тисяч вимушених переселенців. 15 тисяч із яких – діти.

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