Із 24 лютого у Києві пролунало 458 сигналів повітряної тривоги.
Про це повідомили у КМДА.
Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджень зазнали понад 640 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків.
Сьогодні відновлювальні роботи тривають на 11 житлових будинках, які зазнали найбільших руйнувань.
“Фахівці лагодять пошкоджену транспортну інфраструктуру, що дає змогу відновити звичні маршрути громадського транспорту”, – йдеться у повідомленні.
У місті відновлено вже понад 4,5 км тролейбусної контактної мережі. На пошкодженій трамвайній лінії вже встановлено 50 метрів рейок, два стрілочних переводи та близько 600 шпал.
За 150 днів війни в місті зареєструвалися близько 100 тисяч вимушених переселенців. 15 тисяч із яких – діти.