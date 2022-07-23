Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну Росії, - Ніколенко відповів Орбану

На другий день після візиту міністра закордонних справ Угорщини до Москви.

Заява Угорщини про нібито неефективність антиросійських санкцій не враховує, що криза в Європі почалася не через санкції, а через гібридні дії росіян.

Про це у Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко.

"На другий день після візиту міністра закордонних справ Угорщини до Москви, де він просив збільшити об‘єми постачання російського газу, прем‘єр-міністр Віктор Орбан поновив риторику про неефективність санкцій ЄС проти РФ. Санкції не похитнули Росію - класичний приклад російської пропаганди", - написав речник.

Ніколенко нагадав, що санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися би їх зупинити.

"Важливо називати речі своїми іменами: Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну Росії. РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі - захмарними цінами на газ. Це все - елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах. Путін не зупиниться, допоки не зруйнує європейський порядок, заснований на демократичних цінностях. Марно сподіватися, що поступки або задобрювання спонукатимуть Кремль вгамувати свої агресивні апетити", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму виступі у Румунії зазначив, що західна стратегія щодо України будується на чотирьох китах: Україна може виграти війну з Росією за допомогою західної зброї, санкції послаблять Росію та дестабілізують її лідерство, санкції нашкодять Росії більше, ніж Європі, і що світ вишикується в чергу на підтримку Європи. Але, за його словами, ця стратегія нібито зазнала невдачі, оскільки уряди в Європі "руйнуються як доміно", ціни на енергоносії різко зросли, і зараз потрібна нова стратегія.

Раніше стало відомо, що Угорщина готова до тісної співпраці та сприяння в негайному розширенні експорту зерна з України.