На кадрах можна побачити, як він перебуває із групою, яка відпрацьовує вуличні бої.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав навчальний полігон, де тренуються українські військові.

Про це йдеться на сторінці Джонсона у Facebook.

"Цього тижня я відвідав українські війська, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі. Велика Британія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах можна побачити, як Джонсон перебуває разом із групою, яка відпрацьовує вуличні бої. Британський прем'єр кидає гранату, займає позицію за кулеметом та приміряє протитанковий комплекс NLAW.

Нагадаємо, Великобританія навчає українських військових. За словами міністра оборони Воллеса, ці тренування пройдуть 10 000 військовослужбовців України. На початку липня на британську територію для навчання прибула перша група.

Великобританія також поставить в Україну сотні дронів і ще сотні одиниць протитанкової зброї найближчими тижнями.