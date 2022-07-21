Великобританія надішле Україні новий пакет озброєння: безпілотники, боєприпаси та протитанкові комплекси

Великобританія надішле Україні ще більше озброєння, зокрема безпілотників та протитанкових комплексів.

Про це оголосив міністр оборони Бен Воллес, повідомляє The Guardian.

За його словами, артилерійських знарядь українцям поставлять кілька десятків, а протитанкової зброї – 1600 одиниць.

"Разом із нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна", – сказав Воллес.

Окрім того, британці надішлють контрбатарейні радіолокаційні системи, сотні безпілотників і понад 50 000 боєприпасів.

Нагадаємо, Велика Британія також навчає українських військових. За словами Воллеса, ці тренування пройдуть 10 000 військовослужбовців України. На початку липня на британську територію для навчання прибула перша групаю