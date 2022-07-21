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Байден планує поговорити з головою КНР у найближчі 10 днів

Останній раз вони мали розмову в березні.

Байден планує поговорити з головою КНР у найближчі 10 днів
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден розраховує поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Я думаю, що поговорю з президентом Сі протягом найближчих 10 днів", - сказав Байден.

Минулого місяця Байден говорив, що чекає на розмову зі своїм китайським колегою "найближчим часом", але не називав конкретних термінів.

За останні півтора роки американський і китайський лідери мали кілька віртуальних зустрічей, остання з яких відбулася в березні.

Нагадаємо, в березні Байден у ході двогодинної розмови попередив Сі Цзіньпіна про наслідки, які матиме для Пекіна надання фінансової або військової допомоги Росії для її агресії проти України.

Сі Цзіньпін тоді також заявив після розмови, що обидві країни повинні не тільки спрямовувати свої відносини правильним шляхом, а й брати на себе частку міжнародної відповідальності та працювати заради миру та спокою в усьому світі.

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