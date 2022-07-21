У США призначать координатора, відповідального за відстеження воєнних злочинів РФ в Україні

Це передбачено у цьогорічному законопроєкті про санкціонування розвідки, який підтримали і демократи, і республіканці.

Комітет Палати представників Конгресу США з питань внесла на розгляд законопроєкт, що, серед іншого, передбачає призначення координатора, відповідального за відстеження та каталогізацію воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це пише CNN.

Щорічний законопроєкт про санкціонування розвідки, більшість норм якого засекречені, також вимагає, щоб розвідувальна спільнота кожні 180 днів представляла звіт, який документує будь-яку підтримку Китаєм воєнних дій Росії, зокрема щодо допомоги РФ в ухиленні від західних санкцій.

Окрім того, законопроєкт вимагатиме від розвідувальної спільноти оцінити вплив застосування американських санкцій.

“Світ, у якому ми живемо сьогодні, значно відрізняється від того, який ми знали лише рік тому. Росія веде криваву і неспровоковану війну проти України. Зловмисний глобальний вплив Китаю зростає. І права людини у всьому світу продовжують зазнавати нападок”, – заявив голова комітету, демократ Адам Шифф.

Закон підтримують і демократи, і республіканці. Законопроєкт має пройти розгляд обидвох палат Конгресу, а потім його має підписати президент США Джо Байден.

Минулого тижня Комітет Сенату з розвідки висунув свою версію проєкту.

“Законопроєкт також торкається проблем національної безпеки США, що виходять за рамки війни в Україні. Серед іншого, це вимагатиме призначення координатора, який очолить зусилля розвідувальної спільноти щодо відстеження та протидії розробці та розповсюдженню безпілотників іранського виробництва”, – зазначає CNN.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Міжнародній конференції в Гаазі щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні. Він підкреслив, що потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії.

Ще у травні головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан анонсував приїзд в Україну 42 слідчих МКС.