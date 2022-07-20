Розраховуємо, що Китай не політизуватиме питання агресії Росії проти України, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву спікера МЗС Китаю Чжао Ліцзяня, який, не вживаючи слова "війна", заявив, що "в кризі в Україні винні США".

Спікер українського МЗС Олег Ніколенко наголосив, що відповідальність за збройну агресію проти України несе лише Російська Федерація, яка у 2014 році окупувала Крим і частину Донбасу, а в лютому 2022 року розпочала нічим не спровоковану масштабну війну.

"Важливо дивитися правді в очі: міжнародна спільнота була змушена запровадити санкції проти РФ, аби позбавити її можливостей подальшого ведення війни та притягнути до відповідальності за скоєні злочини. Розраховуємо, що Китай як відповідальний член міжнародної спільноти, який послідовно обстоює принципи миру та поваги до міжнародного права, не буде політизувати питання агресії Росії проти України", - сказав Ніколенко.

"Очікуємо, що натомість Пекін використає свій вплив на Москву, аби змусити її припинити війну та повернутися до поваги Статуту ООН та міжнародного права, основоположними принципами якого є незастосування сили та повага до суверенітету і територіальної цілісності іноземних держав", - додав спікер МЗС.

Нагадаємо, тим часом Китай наростив експорт до Росії мікрочипів та інших електронних компонентів і сировини, зокрема такої, що має військове застосування, ускладнюючи санкційні зусилля США та їхніх союзників.

За даними китайської митниці, за перші п’ять місяців 2022 року поставки мікросхем з Китаю до Росії зросли більш ніж удвічі до приблизно 50 мільйонів доларів США у порівнянні з попереднім роком, тоді як експорт інших компонентів, таких як друкованих плат, зріс у відсотках двозначних цифр.

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе раніше заявляв, що Пекін ніколи не надавав зброю Росії у її війні проти України. При цьому, Китай рекордно наростив імпорт нафти з Росії – більше ніж удвічі у порівнянні з минулим роком.

Як і чому Китай рятує Росію від краху, читайте в матеріалі LB.ua.