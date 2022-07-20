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У ЄС презентували план скорочення використання газу через шантаж Росії

Країнам пропонують добровільно зменшити споживання на 15%. 

У ЄС презентували план скорочення використання газу через шантаж Росії
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз розробив план скорочення використання газу через побоювання, що Росія може припинити його постачання взимку. Країнам-членам Союзу пропонується добровільно скоротити споживання на 15% з серпня по березень.

Про це з посиланням на брифінг президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн пише The Guardian.

"Росія нас шантажує. Росія використовує енергію як зброю", – заявила фон дер Ляєн. 

Саме через це, наголосила вона, Європа має бути готова і до часткового, і до повного відключення російського газу. За словами фон дер Ляєн, близько половини країн Євросоюзу вже постраждали через скорочення газових потоків із Росії. Загальний обсяг постачань з РФ впав нижче 30% від середнього показника 2016-2021 років. 

Якщо ризик серйозного дефіциту газу буде оцінюватися як високий, скорочення споживання буде вже не добровільним, а обовʼязковим. Цю пропозицію має схвалити більшість країн ЄС, а її деталі дипломати обговорюватимуть у пʼятницю.

 

Нагадаємо, ЄС імпортує з Росії 155 млрд кубометрів газу на рік. Після початку великої війни проти України в Євросоюзі почали шукати альтернативних постачальників газу, оскільки Москва знову вдалася до енергетичного шантажу. Згідно з розробленим Євросоюзом планом заміщення, Брюссель планує отримати 50 млрд кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу зі США або Катару. Ще 10 млрд кубометрів за допомогою наявних трубопроводів. 

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