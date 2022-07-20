Суд у справі “Твіттер проти Маска” відбудеться у жовтні

Twitter виграв перший судовий позов у процесі проти Ілона Маска щодо завершення поглинання мільярдером соціальної мережі за 44 мільярди доларів.

Про це пише The Guardian.

Суд штату Делавер ухвалив, що розгляд справи відбудеться у жовтні.

“Експерти з правових питань заявили, що рішення у Делавері стало гарною новиною для Twitter, який попросив прискорити процес врегулювання суперечки”, – зазначає видання.

Суддя заявив, що над компанією нависла “хмара невизначеності” і погодився з її аргументом про те, що затримка завдасть серйозних збитків бізнесу.

Нагадаємо, Маск відмовився від угоди про купівлю соцмережі, пославшись на побоювання щодо кількості спам-акаунтів у соціальних мережах. У Твіттері заявили, що після того, як Маск погодився на угоду, фондовий ринок впав разом з акціями Tesla.

Відтак Twitter подав до суду на Маска, щоб спробувати змусити його купити соціальну мережу.