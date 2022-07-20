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Канадці збирають гроші на Bayraktar для України

Гроші хочуть зібрати до 24 серпня.

Канадці збирають гроші на Bayraktar для України
Фото: mil.in.ua

Канадці збирають 7 млн канадських доларів (5,4 млн доларів США) на ударний безпілотник BayraktarTB2 для України. 

Про це повідомляється на сайті канадської некомерційної організації UHelpUkraine. 

“З кожною пожертвою Ви станете одним з перших, хто підтримав нашу ініціативу в зібранні 7 мільйонів канадських доларів на придбання безпілотника Bayraktar від найбільшої української діаспори у світі. Мета цього проєкту – передати безпілотник в руки українських військових до Дня Незалежності України 24 серпня”, - повідомили в UHelpUkraine.

Зазначається, що станом на 0:20 20 липня зібрано більше 33 тис. канадських доларів.

Організацію UHelpUkraine було створено у відповідь на напад Росії на Україну 24 лютого 2022 року. Організація доставляє та розповсюджує необхідну допомогу до рук мирних жителів безпосередньо в Україні.

Нагадаємо, норвежці планують зібрати 55 млн крон (близько 5,5 млн доларів) для придбання ЗСУ безпілотника Bayraktar. 

Раніше повідомлялось, що міноборони Литви 6 липня відправило до України БПЛА Bayraktar TB2. На придбання цього безпілотника для України литовці зібрали кошти, але згодом турецька компанія-виробник Baykar вирішила передати безпілотник безкоштовно.

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