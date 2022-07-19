Головне за день. Вівторок, 19 липня

Удари по Слов’янську і Краматорську, остаточна відставка Баканова і Венедиктової, нові очільники Мінсоцполітики і САП. Яким запам’ятається 146-й день повномасштабної війни.

Сьогодні центр політичного життя країни знов змістився до Верховної Ради, яка ухвалила низку кадрових рішень.

Тим часом Генеральний штаб повідомив, що ворог наступає в напрямку Покровського на Донеччині, має частковий успіх. Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці.

На Харківському напрямку ворог продовжив вогневе ураження з артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний схід від міста Харкова.

Про ситуацію на інших напрямках – в нашій новині.

Удень 19 липня російська армія завдала чергового удару по Словʼянську. За даними мера міста Вадима Ляха, було зафіксовано чотири вибухи.

Пошкоджено приватні будинки. "Під завалами залишаються люди. Є поранені. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Дані про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються", – йдеться у повідомленні Словʼянської міської ВЦА.

Російські війська 19 липня завдали удару по центральній частині Краматорська.

У результаті обстрілу одна людина загинула, шість отримали поранення, повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За висновками вибухотехніків, ворог застосував авіаційну крилату ракету Р-37. Пошкоджено десять багатоповерхівок у центральній частині міста", − поінформував він.

Із 480 тисяч миколаївців у місті, за підрахунками влади, залишились близько 230 тис. жителів. Більшість − це пенсіонери, які кажуть, що не знають, куди їхати і бояться змін.

Про це розповів журналістам міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Також міський голова розповів про збитки, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Нагадаємо, минулої доби продовжувались ворожі обстріли в Миколаївській області, загарбник використовував заборонені боєприпаси.

Верховна Рада на засіданні 19 липня відправила у відставку усуненого від посади голову СБУ Івана Баканова. Без його присутності.

За відставку проголосували 265 народних депутатів. Питання призначення нового голови СБУ на сьогоднішнє засідання не виносили.

Новою очільницею Міністерства соціальної політики парламент призначив Оксану Жолнович.

Жолнович очолювала Департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента з 2020 року. Також була радницею міністра соціальної політики, працювала в галузі захисту людей з інвалідністю, помічницею ректора Львівського державного університету фізкультури, входила до Ради адвокатів Львівської області.

Чотири рази балотувалася до рад від політичної партії "Сила людей", однак жодного разу не обиралася.

Верховна Рада також дала згоду на відставку відстороненої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

"Ірина Венедіктова залишається в команді", – заявив у Телеграм голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, натякнувши, що її нове призначення буде повʼязано з дипломатією.

До слова, джерела з політради партії "Слуга народу" повідомили LB.ua, що Ірина Венедіктова може стати послом України у Швейцарії.

"Але треба дочекатися указу", – наголосили співрозмовники. Послів країн призначають і звільняють указами президента України.

Не минуло й року, як конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу з призначення голови САП. Ним має стати детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

Нагадаємо, у грудні минулого року детектив НАБУ Олександр Клименко виграв конкурс на посаду голови САП, набравши 246 балів. Однак на засіданні 21 грудня члени комісії відмовилися проголосувати за визначення переможця відбору та скерування його генпрокурору для призначення.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Обов'язки антикорупційного прокурора виконував Максим Грищук.

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України Володимира Горбенка та замінив очільників управлінь СБУ в пʼяти областях.

Детальніше про кадрові потрясіння в СБУ - в нашій новині.

Столичний театр Лесі Українки позбувся "російської драми" в назві. Рішення про перейменування театру Мінкультури ухвалило ще на початку літа.

Відповідно до рішення Кабміну, до актів уряду внесена нова назва театру - “Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки”.

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