Нардепи дали згоду на відставку Ірини Венедіктової

Але вона "залишається в команді".

Верховна Рада дала згоду на відставку відстороненої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Телеграм.

Венедіктова була присутня в парламенті.

"Ірина Венедіктова залишається в команді", – заявив Арахамія.

Він натякнув, що нове призначення Венедіктової буде повʼязано з дипломатією.

"Хочу нагадати всім, що Ірина в нашій команді з перших днів, в Офіс Генерального Прокурора ми делегували її з Верховної Ради. Тому прошу не вестися на чутки, які запускають через кадрові ротації у виконавчій владі. Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу", – заявив Арахамія.

Звільнення відбулося з обговоренням. За словами нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), " гучних заяв або звинувачень не було".

За її відставку проголосували 264 депутати, зокрема 198 від "Слуги народу", 10 від "Батьківщини", Платформа "за життя та мир" – 14, "За майбутнє – 9", "Довіра" – 17, "Відновлення України" – 10, шість позафракційних, 2Голос" і "Євросолідарність" – 0.

Фото: Ярослав Железняк

Представляв це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України Представник Президента України у Конституційному Суді України Федір Веніславський. Профільний комітет рекомендував нардепам визначитися щодо звільнення Венедіктової шляхом голосування, напротивагу рекомендації відправити у відставку голову СБУ Івана Баканова, звільнення якого також розглядали сьогодні.

Згідно з законодавством, генеральний прокурор призначається і звільняється президентом України після погодження народними депутатами.

У неділю, 17 липня, президент видав укази про відсторонення Ірини Венедіктової та усунення голови СБУ Івана Баканова. Володимир Зеленський пояснив, що це повʼязано з великою кількістю підозр у державній зраді та колаборантстві, які стосуються працівників правоохоронних структур.

Тимчасово виконувати обовʼязки керівника Офісу генпрокурора президент призначив заступнику Венедіктової Олексія Симоненка. Симоненко – той заступник, який 23 грудня 2020 передав кримінальне провадження за підозрою Олега Татарова в причетності до корупції за часів його роботи в "Укрбуді" від НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що це рішення він ухвалив таємно, без консультацій з САП та самим бюро, і пізно увечері – після 23 години. Також він підписував підозри пʼятому президенту Петрові Порошенку.

Ранком 18 липня заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов повідомив, що відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та усунення очільника СБУ Івана Баканова від виконання обовʼязків не означає звільнення. Він сказав, що рішення про звільнення буде ухвалюватись після службового розслідування.

Однак уже ввечері того ж дня на сайті Верховної Ради зʼявилось подання про відставку Баканова.

Венедіктова, коментуючи своє відсторонення, сказала: "Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар".

2018 року Ірина Венедіктова стала радницею Володимира Зеленського з правових питань. Входила до передвиборчого штабу кандидата в Президенти України Володимира Зеленського, була експертом з питань реформи судової системи.

21 липня 2019 року обрана депутаткою Верховної Ради України IX скликання за списком пропрезидентської партії «Слуга народу» (балотувалася під № 3 у партійному списку). 29 серпня 2019 року Венедіктова стала Головою парламентського Комітету з питань правової політики.

27 грудня 2019 року Венедіктова була призначена на посаду тимчасового виконувача обов'язків директора Державного бюро розслідувань, замінивши на цій посаді Романа Трубу.

17 березня 2020 року Ірина Венедіктова призначена Генеральним прокурором. Її кандидатуру підтримали 269 народних депутатів.