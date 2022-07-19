Порошенко в Краматорську: девіз серпня для українців – контрнаступ

Петро Порошенко, який разом з депутатом польського Сейму Павлом Ковалем поїхав на Донеччину, побував у Краматорську, де зустрівся з міським очільником Олександром Гончаренком.

За словами, міського голови, настрій у людей бойовий, вони готові боронити свою землю.

«Краматорськ – це Україна! Настрій у наших мешканців бойовий. У військових, які боронять наше місто, мотивація зашкалює. Тому готові зустрічати ворога», – наголосив Олександр Гончаренко.

Мер заявив, що навіть думки не мав залишити місто.

«8 років тому, коли місто було окуповане російськими окупантами на чолі з Гіркіним, проросійський настрій мало десь 40% населення. Так чи інакше, за 8 років плідної праці держави, влади на всіх рівнях призвело до того, що сьогодні, я вважаю, не більше ніж 5% населення може теоретично мати такий проросійський настрій», – розповів міський голова.

Гончаренко також відзначив високу мотивацію українських воїнів, які боронять Краматорськ. «Мотивація висока. Ми спілкуємося з ними кожного дня. Допомагаємо чим можемо. Жодне питання не залишається без нашої уваги. Кажуть, що будуть стояти, і Донбас ніхто не здасть», – розповідає очільник міста.

Разом з тим експрезидент Порошенко відзначив порядок у місті.

«Я дуже добре пам‘ятаю ситуацію в Краматорську вісім років тому. І я дуже добре пам‘ятаю, як довелося звільняти і Слов‘янськ, і Краматорськ, Костянтинівку, і дві третини окупованого Донбасу, включно із Сєвєродонецьком і Лисичанськом. І я хочу сказати: зараз ми також, як і у 2014 році, звільнимо захоплені території», – вважає Порошенко.

На його думку, наприкінці липня українські військові будуть іти в контрнаступ на Донбасі.

«Цього чекають всі українці, цього чекають не тільки в Краматорську, не тільки Донецька область, цього чекає вся Україна. Ми впевнені, що у наших ЗСУ все вийде. А від нас з вами залежить робити все можливе через волонтерську допомогу, через постачання пікапів, вантажівок, бронетехніки, дронів. Це вже інша війна, це війна дронів, це війна артилерії, це війна механізованих частин. Це не війна рукопашна, і ми маємо забезпечити наші ЗСУ і бюджет, і волонтерку, у нас 70% України є волонтери для того, щоб прискорити контрнаступ наших ЗСУ. Отже, девіз серпня для українців – контрнаступ», – резюмував Петро Порошенко.