Венедіктова – депутатам: "На мене немає жодних історій"

Вона оцінила реформу правоохоронних органів як успішну і сказала, що лише пʼять прокурорів мають підозри у колаборантстві.

Перед голосуванням за звільнення з посади генерального прокурора України відсторонена Ірина Венедіктова мала виступ на засіданні парламентського правоохоронного комітету.

Вона заявила, що вважає реформу органів прокуратури успішною, і що це є спільною перемогою: як її, так і депутатів. Такі деталі розгляду подання президента Володимира Зеленського щодо надання згоди на звільнення очільниці Офісу генпрокурора повідомили LB.ua джерела з правоохоронного комітету.

"Ця система встояла під час війни, тримала усю правоохоронну систему. Це також наша заслуга. Що стосується колабораційної діяльності, то відкрито понад 1600 проваджень. З них – лише щодо пʼяти прокурорів, які залишилися на окупованій території та трьох держслужбовців. Це лише 8 осіб або 0,3 особи з загальної кількості. Тому нам та президенту є чим пишатися", – вважає Венедіктова.

Стосовно рішення про її звільнення вона зазначила, що "коли у нас йде війна, то наша основна мета – перемогти в цій війні".

"В державі має бути єдина позиція. Солдат в окопі не має сумніватися, що з владою щось не те. Коли вони там помирають, влада тут має бути сильною. Тому я думаю, що історія має бути швидкою", – заявила вона перед голосуванням у комітеті.

Цікаво, що один з членів комітету з фракції "Слуга народу" просив відкласти розгляд подання президента про звільнення Генпрокурорки до завершення спеціальної перевірки та анонсованого розслідування.

"Для звільнення мають бути причини та доведені факти. Ми бачимо лише наслідок... Я зараз маю повернутися в зал та відповідально натиснути кнопку, а потім маю повернутися до виборців та місцевих прокурорів на округ та пояснити: що тут у нас відбувається з владою, чому такі кадрові перестановки?" – обурювався один з мажоритарників СН.

Аналогічно депутати від опозиційних фракцій в комітеті прямо питали Венедіктову "про наявність додаткових причин звільнення, про які ніхто не знає".

Венедіктова на це зазначила, що не буде "коментувати це рішення, бо це недоречно".

"Президент прийняв рішення... На мене нічого немає. Поки жодної папки я не бачила (матеріалів щодо результатів перевірки). На мене немає жодних історій, я тут абсолютно спокійна. Я гідно прийшла на цю посаду та гідно з неї йду. В принципі, я залишаюся у системі... Відносно мене немає нічого та ні в кого. Якби щось було, то це б вже було відомо. Ми нікого не прикриваємо у справах", – запевнила вона нардепів.

Врешті голова комітету Сергій Іонушас поставив на голосування рішення про те, щоб депутати визначилися шляхом голосування під куполом щодо надання згоди на звільнення Генпрокурорки. Проголосували "за" – 12 членів комітету, 5 — "утрималися", 1 – "проти".

Згодом в Раді лише 198 «Слуг народу» підтримали її звільнення. Голоси також дала фракція «Батьківщина» (10), група «За майбутнє» (9), «Довіра» (17), «Відновлення України» (10), «Платформа за життя та мир» (14), позафракційні (6).

Нагадаємо, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, Венедіктова "залишається в команді". Він натякнув, що її наступна посада буде повʼязаною з дипломатичною службою.

Також сьогодні парламент відправив у відставку голову СБУ Івана Баканова, усунутого від посади в один день із відстороненням Венедіктової.