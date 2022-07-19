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Рада проголосувала за призначення нової очільниці Мінсоцполітики Жолнович

Її кандидатуру підтримали 282 парламентарі, зокрема 209 від "Слуги народу". 

Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада на засіданні 19 липня призначила Оксану Жолнович новою очільницею Міністерства соціальної політики. 

За проголосували 282 народних депутати, повідомив LB.ua Ярослав Железняк ("Голос").

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Жолнович працювала на посаді керівника Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента з 2020 року. Також була радницею міністра соціальної політики, працювала в галузі захисту людей з інвалідністю, була помічницею ректора Львівського державного університету фізкультури та входила до Ради адвокатів Львівської області. 

Була членом політичної партії "Сила людей" і чотири рази балотувалася від неї до рад, втім жодного разу не була обрана.

Попередня очільниця Мінсоцу Марина Лазебна подала у відставку 15 липня. Вона була міністеркою з 2020 року. 

7 липня джерела LB.ua у парламенті повідомили, що Верховна Рада найближчими днями проголосує за призначення нової міністерки соцполітики. За словами співрозмовників, Лазебною "давно невдоволені", а новою міністеркою готувались призначити Оксану Жолнович.

18 липня парламент звільнив Лазебну. 

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