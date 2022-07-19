Дружина президента України Олена Зеленська під час свого візиту до США зустрілася з державним секретарем країни Ентоні Блінкеном.

Про це Зеленська написала у соцмережі Facebook.

За словами Зеленської, його позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: “суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін”.

До Сполучених Штатів першу леді України запросила Джилл Байден – дружина президента Джо Байдена, зустріч з якою заплановано на вівторок. А у середу Зеленська має виступити у залі американського Конгресу, повідомили apnews.com.

“Мирно літають пасажирські літаки, люди не жахаються сирен та гучних звуків надворі. Дивне відчуття: на п’ятому місяці російського вторгнення опинитись у країні, де все це можливо. Але я зараз у США якраз для того, щоб це стало можливим і в Україні. Я тут на запрошення першої леді Джилл Байден”, – написала Зеленська.

Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Зеленська також відвідала у Вашингтоні Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні.

“Відвідуючи це місце, яке так перегукується з нашим трагічним сьогоденням, де Росія намагається вкотре знищити Україну, я отримала справжній промінчик світла – зустріч з українською громадою у США. Це люди, які й за тисячі кілометрів від батьківщини пам’ятають, хто вони, які знають мову, які в перших лавах, по-волонтерськи, відгукнулися на російський напад і кинулися допомагати батьківщині та співвітчизникам”, – зазначила вона.

Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Нагадаємо, 8 травня Джил Байден відвідала Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською.