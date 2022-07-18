Залужний обговорив зі своїм американським колегою майбутню зустріч у форматі Рамштайн

Також Залужний проінформував колегу про оперативну обстановку на фронті.

Голова Генштабу ЗСУ Валерій Залужний та Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі обговорили майбутню зустріч у форматі Рамштайн.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива”, - повідомив Залужний.

Він додав, що напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України синхронізував з генералом Міллі запити української сторони.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.