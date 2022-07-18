Київська влада почала звільняти від сторонніх об’єктів шляхи розміщення тактильної плитки

Якщо ви побачили подібні порушення, звертайтесь до столичної влади.

В Києві шляхи розміщення тактильної плитки мають бути звільнені від сторонніх об’єктів, оскільки це несе загрозу здоров’ю та життю особам з порушеннями зору.

Про це повідомила пресслужба Київради.

“Деякі представники вуличної роздрібної торгівлі, а також ресторанного бізнесу встановлюють свої навіси, вуличні меблі, а також інші елементи на шляху розміщення тактильної плитки”, - розповіла уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю Леся Петрівська.

Наразі фахівці Департаменту міського благоустрою КМДА розпочали інспектування міських територій щодо виявлення порушень.

Мешканці, які побачили подібні порушення, можуть звернутись до РДА або Департаменту міського благоустрою КМДА, а також зателефонувати на гарячу лінії КМДА за номером 15-51.

Нагадаємо, автоматичні камери схову повернулись на Центральний залізничний вокзал Києва. Автоматичні камери схову можна знайти на трьох локаціях Центрального залізничного вокзалу.