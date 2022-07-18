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Київська влада почала звільняти від сторонніх об’єктів шляхи розміщення тактильної плитки

Якщо ви побачили подібні порушення, звертайтесь до столичної влади.

Київська влада почала звільняти від сторонніх об’єктів шляхи розміщення тактильної плитки
Фото: Пресслужба Київради

В Києві шляхи розміщення тактильної плитки мають бути звільнені від сторонніх об’єктів, оскільки це несе загрозу здоров’ю та життю особам з порушеннями зору. 

Про це повідомила пресслужба Київради.  

“Деякі представники вуличної роздрібної торгівлі, а також ресторанного бізнесу встановлюють свої навіси, вуличні меблі, а також інші елементи на шляху розміщення тактильної плитки”, - розповіла уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю Леся Петрівська.

Наразі фахівці Департаменту міського благоустрою КМДА розпочали інспектування міських територій щодо виявлення порушень.

Мешканці, які побачили подібні порушення, можуть звернутись до РДА або Департаменту міського благоустрою КМДА, а також зателефонувати на гарячу лінії КМДА за номером 15-51. 

Нагадаємо, автоматичні камери схову повернулись на Центральний залізничний вокзал Києва. Автоматичні камери схову можна знайти на трьох локаціях Центрального залізничного вокзалу.

 

 

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