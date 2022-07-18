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Росіяни захопили в Мелітополі всі потужності обленерго, - Федоров

"Щобільше, беруть з людей гроші за електроенергію, яку самі не здатні виробити".

Росіяни захопили в Мелітополі всі потужності обленерго, - Федоров
Іван Федоров, міський голова Мелітополя
Фото: Іван Федоров у Facebook

Російські окупанти захопили в Мелітополі всі потужності місцевого обленерго.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Магістральні та вуличні електромережі, трансформаторні підстанції, приміщення, майно - всі потужності Обленерго на тимчасово окупованих територіях відібрали рашисти. Щобільше, беруть з людей гроші за електроенергію, яку самі не здатні виробити. А тому крадуть з української об'єднаної енергетичної системи", - розповів Федоров.

Він наголосив, що більшість працівників обленерго відмовилися працювати на росіян і покинули захоплене окупантами підприємство.

"Черговий доказ того, що мелітопольці проти окупантів", - додав міський голова.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни закликають жителів сплачувати їм за спожиту електроенергію. А посібники загарбників під виглядом енергетиків намагаються потрапити до помешкань жителів області.

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