Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
ЗСУ вдарили ракетами по складу росіян в окупованому Алчевську
ЗСУ вдарили ракетами по складу росіян в окупованому Алчевську
У Сербії заявили, що український літак, який розбився в Греції, віз оборонний вантаж
У Сербії заявили, що український літак, який розбився в Греції, віз оборонний вантаж
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
ГоловнаСуспільствоВійна

​ВАКС відправив під варту одного керівників АРМА за корупцію при торгівлі арештованим майном

Є альтернатива внесення застави в розмірі майже 5 млн грн.

​ВАКС відправив під варту одного керівників АРМА за корупцію при торгівлі арештованим майном
Фото: Lb.ua

Сьогодні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відправила колишнього начальника управління менеджменту активів центрального апарату АРМА на тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі майже 5 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі ВАКС.

Термін дії запобіжного заходу – до 12 вересня.

Якщо буде внесено кошти, вважатиметься, що до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді 

"У випадку звільнення підозрюваного з-під варти, на нього покладатимуться наступні обов’язки: прибувати до суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, де зареєстроване його місце проживання, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; здати на зберігання до уповноважених органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України", - зазначили у ВАКС.

Колишньому посадовцю Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інкримінують корупцію при торгівлі арештованим майном.

Як раніше повідомляли в Національному антикорупційному бюро, ексчиновнику, а також колишньому голові АРМА, фахівцю відділу з розвитку підприємства ДП "Сетам", оцінювачу та засновнику та директору приватної компанії повідомили про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн грн.

За даними слідства, посадовці АРМА змовившись із представниками держпідприємства "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик "СЕТАМ" майна, арештованого в межах кримінальних справ, і переданих в управління АРМА.

"Схема діяла у такий спосіб: арештоване майно передавали АРМА під приводом виконання ухвал слідчого судді. Посадовці АРМА, в свою чергу, готували обґрунтування, що такими активами важко управляти, зберігати або ж вони швидко псуються і можуть втратити свою вартість. В подальшому майно оцінювала компанія-учасниця схеми за суттєво заниженою вартістю. За нею майно виставляли на електронні торги, організовані ДП "СЕТАМ". В свою чергу представники держпідприємства, учасники-змови, організовували торги у такий спосіб, щоб забезпечити перемогу наперед визначеній приватній компанії", - розповіли в НАБУ.

Нагадаємо, 13 липня ексголові АРМА, а також ще чотирьом особам, було повідомлено про підозру в розтраті арештованого майна на 426 млн гривень.

Торік у справі про привласнення 400 000 доларів відправили під домашній арешт т. в.о. голови АРМА Віталія Сигидина. Підозру в цій справі отримали також його заступник і начальник управління АРМА. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також