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Україна повернула тіла ще 45 полеглих військових

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих на війні з Росією.

Україна повернула тіла ще 45 полеглих військових
Фото: minre.gov.ua

Україна повернула тіла ще 45 полеглих воїнів, які загинули, захищаючи країну від російських загарбників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників", - йдеться в повідомленні.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.

Інших подробиць не повідомляється.

Нагадаємо, 12 липня Україна повернула тіла 30 полеглих захисників. Операція проводилась у Запорізькій області.

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