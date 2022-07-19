Мирне населення Харківщини продовжує потерпати від постійних обстрілів окупантів, – Синєгубов

Ворог продовжує обстрілювати мирне населення Харківщини.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

За його інформацією, сьогодні зранку ворог обстріляв с. Мосьпанове, двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували до медичних установ. Одну жінку поранено через ранкові обстріли Циркунів.

О третій годині ночі росіяни обстріляли с. Коробочкине, після четвертої - завдали ракетного удару по с. Клугино-Башкирівка, Чугуївського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, сталися пожежі.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Сталися дві пожежі на полях пшениці.

У Харківському районі внаслідок обстрілів сталася сильна пожежа в медичному закладі. Через постійні масовані обстріли пожежники двічі поверталися на місце пожежі.

"Загалом протягом доби з пораненнями госпіталізували п'ятьох мирних мешканців. У Харківському районі – дві особи, у Чугуївському районі – троє. На жаль, 75-річний чоловік через отримані травми внаслідок обстрілу в Харківському районі загинув", – зазначив очільник ОДА.

За його словами, на лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

На Харківському напрямку ворог намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Уди. Ця спроба повністю провалилася. Окупанти відступили із втратами.

"У районі Ізюма ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони поблизу Великої Комишувахи, Чепеля, Дібровного та Новомиколаївки. Окупанти намагалися піти у наступ в напрямку Гусарівки, але під щільним вогнем наших захисників відступили", – резюмував повідомлення Синєгубов.

Раніше повідомлялось, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція Харківщини зареєструвала 2370 кримінальних проваджень щодо обстрілів окупантами мирного населення. За їхніми даними, росіяни вбили 959 цивільних громадян, з них – 47 дітей.