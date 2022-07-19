Ворог атакував на межі Донеччини і Луганщини одразу з чотирьох напрямків

Росіяни продовжили масові обстріли з авіації, артилерії і ракет невеликої частини Луганщини, де ЗСУ тримають оборону.

По населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини ворог завдав чотири ракетні та два авіаудари. 11 разів окупанти обстрілювали мирні помешкання артилерією, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Фото: Сергій Гайдай у телеграм Обстріли

Протягом вчорашнього дня ворог одночасно намагався вести штурм на чотирьох напрямках.

"Верхньокам’янське атакували і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося зупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам’янському ворог завдав ще й авіаудару", – повідомив Гайдай.

Зі ствольної та з реактивної артилерії майже безперервно росіяни обстрілюють Луганську область і населені пункти Донецької, які розташовані неподалік.

"На окупованих територіях вже мобілізують всіх, кого бачать. Якщо раніше ті, у кого були гроші, могли відкупитися від місцевих воєнкомів, то зараз там відпрацьовують росіяни в піджаках – служба безпеки. У них є адреси тих, кому раніше вдалося відтермінувати власну загибель, виманюють чоловіків зі сховищ вигідними пропозиціями щодо роботи. «Відкривають» привабливі вакансії. Вакансія одна, але ж претендентів на неї багато, відповідно, багато й мобілізованих. На фронт відправляють навіть увʼязнених за кримінальними статтями, як от в Алчевську", – додав Гайдай.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, на Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірська ТЕС, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Авіаційні удари зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровського. Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.