Чоловік облаштував на території колишньої котельні спеціально обладнану теплицю, де вирощував коноплі.

На Дніпропетровщині поліцейські викрили наркодилера та вилучили наркосировини на понад 3 млн грн. Про це повідомили у Національній поліції України.

59-річний мешканець Криворізького району облаштував на території колишньої котельні спеціально обладнану теплицю, де вирощував коноплі.

“Викрили злочинну діяльність чоловіка оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Криворізької східної окружної прокуратури”, – йдеться у повідомленні.

Підозрюваний облаштував теплицю з вирощування рослин коноплі у штучних умовах на території колишньої котельні. Він заздалегідь придбав насіння елітних рослин коноплі та необхідне обладнання.

Приміщення чоловік облаштував тепло та гідроізоляцією, системою примусової вентиляції, штучного освітлення та поливу, встановив датчики температури та вологості. Надалі висушував рослини та переробляв у канабіс. Виготовлений наркотичний засіб планував збувати серед місцевих наркозалежних.

Під час обшуку поліцейські виявили близько 700 кущів рослин коноплі, 15 кг канабісу, лабораторне обладнання та добрива. За збут наркотичних засобів, виготовлених з такої кількості наркорослин, порушник планував отримати понад 3 млн грн. прибутку.

Все вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в евакуйованих маріупольців вивідують координати покинутого житла і пропонують роботу наркокур'єрами.