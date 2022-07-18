За день росіяни випустили по Сумщині понад 150 мін та снарядів, - Живицький

За сьогодні, 18 липня, ворог випустив по території Сумської області понад 150 мін та снарядів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Обстріли Сумщини почались з 10:30. Вороги били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманській громадам.

“У результаті одного з обстрілів є суттєві пошкодження та поранені. О пів на другу росіяни вдарили із "Градів" по Білопіллю”, - зазначив Живицький.

Він уточнив, що 40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарчі споруди та транспорт.

Обстрілом було поранено двох людей.

Нагадаємо, вранці 18 липня російські окупанти обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля, загинули шість людей.