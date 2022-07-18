Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
​На Херсонщині горять та детонують боєприпаси окупантів
​На Херсонщині горять та детонують боєприпаси окупантів
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
​Зеленський відповів на погрози Медведєва "судним днем": "Не дуже твереза заява"
​Зеленський відповів на погрози Медведєва "судним днем": "Не дуже твереза заява"
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
ГоловнаСуспільствоВійна

За день росіяни випустили по Сумщині понад 150 мін та снарядів, - Живицький

Окупанти обстріляли шість громад Сумщини.

За день росіяни випустили по Сумщині понад 150 мін та снарядів, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

За сьогодні, 18 липня, ворог випустив по території Сумської області понад 150 мін та снарядів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів. 

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Обстріли Сумщини почались з 10:30. Вороги били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманській громадам. 

“У результаті одного з обстрілів є суттєві пошкодження та поранені. О пів на другу росіяни вдарили із "Градів" по Білопіллю”, - зазначив Живицький. 

Він уточнив, що 40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарчі споруди та транспорт.  

Обстрілом було поранено двох людей. 

Нагадаємо, вранці 18 липня російські окупанти обстріляли місто Торецьк на Донеччині. Внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля, загинули шість людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також