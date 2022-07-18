Окупанти готуються до псевдореферендуму про приєднання Луганщини до РФ, - Гайдай

Російські загарбники готуються провести на тимчасово окупованій території Луганщини псевдореферендум про приєднання області до Росії.
Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Планували 11 вересня, але можуть раніше", - додав Гайдай.
За словами очільника Луганщини, це спричинено тим, що західне озброєння внесло корективи у плани росіян захопити дві східні області України.
"По-перше, орки мають величезні логістичні проблеми через знищення складів з БК. По-друге, росіяни розуміють, що українські території їм не піддаються, бояться контрнаступу, тому захоплений Донбас повністю вони не зможуть швидко приєднати до рф, щоб оголосити загальну мобілізацію, тож вирішили не чекати - і вже проводять агітацію на окупованій частині Луганщини про приєднання до раші", - зазначив Гайдай.
Керівник ОВА розповів, що на захоплених територіях жителям роздають газети з матеріалами про "позитив" приєднання. А окупаційна влада вже створила "штаб", який займається підготовкою до "референдуму".
"Тішить настрій місцевого населення тимчасово окупованих територій - люди чекають на деокупацію. І в Луганську, і в Алчевську, і в Кадіївці …в усіх населених пунктах української Луганщини", - наголосив Гайдай.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що псевдореферендум про приєднання Донеччини до Росії окупанти теж планують провести 11 вересня. Такий же референдум на Херсонщині росіяни анонсували в 2023-му.