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Окупанти готуються до псевдореферендуму про приєднання Луганщини до РФ, - Гайдай

"Планували 11 вересня, але можуть раніше".

Окупанти готуються до псевдореферендуму про приєднання Луганщини до РФ, - Гайдай
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники готуються провести на тимчасово окупованій території Луганщини псевдореферендум про приєднання області до Росії.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Планували 11 вересня, але можуть раніше", - додав Гайдай.

За словами очільника Луганщини, це спричинено тим, що західне озброєння внесло корективи у плани росіян захопити дві східні області України.

"По-перше, орки мають величезні логістичні проблеми через знищення складів з БК. По-друге, росіяни розуміють, що українські території їм не піддаються, бояться контрнаступу, тому захоплений Донбас повністю вони не зможуть швидко приєднати до рф, щоб оголосити загальну мобілізацію, тож вирішили не чекати - і вже проводять агітацію на окупованій частині Луганщини про приєднання до раші", - зазначив Гайдай.

Керівник ОВА розповів, що на захоплених територіях жителям роздають газети з матеріалами про "позитив" приєднання. А окупаційна влада вже створила "штаб", який займається підготовкою до "референдуму".

"Тішить настрій місцевого населення тимчасово окупованих територій - люди чекають на деокупацію. І в Луганську, і в Алчевську, і в Кадіївці …в усіх населених пунктах української Луганщини", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що псевдореферендум про приєднання Донеччини до Росії окупанти теж планують провести 11 вересня. Такий же референдум на Херсонщині росіяни анонсували в 2023-му.

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