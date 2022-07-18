Окупанти готуються до псевдореферендуму про приєднання Луганщини до РФ, - Гайдай

"Планували 11 вересня, але можуть раніше".

Російські загарбники готуються провести на тимчасово окупованій території Луганщини псевдореферендум про приєднання області до Росії.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Планували 11 вересня, але можуть раніше", - додав Гайдай.

За словами очільника Луганщини, це спричинено тим, що західне озброєння внесло корективи у плани росіян захопити дві східні області України.

"По-перше, орки мають величезні логістичні проблеми через знищення складів з БК. По-друге, росіяни розуміють, що українські території їм не піддаються, бояться контрнаступу, тому захоплений Донбас повністю вони не зможуть швидко приєднати до рф, щоб оголосити загальну мобілізацію, тож вирішили не чекати - і вже проводять агітацію на окупованій частині Луганщини про приєднання до раші", - зазначив Гайдай.

Керівник ОВА розповів, що на захоплених територіях жителям роздають газети з матеріалами про "позитив" приєднання. А окупаційна влада вже створила "штаб", який займається підготовкою до "референдуму".

"Тішить настрій місцевого населення тимчасово окупованих територій - люди чекають на деокупацію. І в Луганську, і в Алчевську, і в Кадіївці …в усіх населених пунктах української Луганщини", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що псевдореферендум про приєднання Донеччини до Росії окупанти теж планують провести 11 вересня. Такий же референдум на Херсонщині росіяни анонсували в 2023-му.