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Кім пообіцяв платити по 100 доларів тим жителям Миколаївщини, хто наводитиме на коригувальників

"Можна вже приглядатися до негідників, які помагають росіянам".

Кім пообіцяв платити по 100 доларів тим жителям Миколаївщини, хто наводитиме на коригувальників
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв платити по 100 доларів тим жителям, які будуть виявляти і здавати осіб, котрі коригують ворожий вогонь по області.

Про це Кім розповів у своєму Telegram.

За його словами, росіяни через телеграм-канали обіцяють анонімність українцям, які погоджуються ставати для окупантів навідниками.

"Вони якісь там копійки платять. Тисячу чи півтори тисячі гривень. Обіцяють анонімність, але анонімності ніякої нема. Ми їх все одно потихеньку ловимо", - сказав керівник ОВА.

Він заявив, що для протидії ворожим вербуванням придумали ідею з винагородою за коригувальників.

"Я буду платити 100 доларів кожному, хто наведе на навідника. Щоб виявити реальну людину, яка наводить... Можна вже приглядатися до негідників, які помагають росіянам. Тому це буде оплачено. Шукайте хлопці. Це стосується Миколаївської області", - зазначив Кім.

Він додав, що наразі розробляють інструкцію, куди можна буде звертатися з приводу виявлення ворожих агентів.

Очільник Миколаївщини наголосив, що така ініціатива не дозволить людям зводити рахунки. Все буде перевірено і задокументовано.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України викрила російських агентів, завдяки яким окупанти завдали нещодавніх ракетних ударів по підрозділах ЗСУ та інфраструктурних об'єктах Миколаєва та Баштанки.

17 липня близько третьої ночі військові РФ ударили по Миколаєву, ймовірно, ракетами С-300.

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