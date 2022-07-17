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​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300

Є руйнування, інформації про постраждалих немає.

​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

Сьогодні близько третьої ночі військові РФ ударили по Миколаєву, ймовірно, ракетами С-300. Тривають рятувальні роботи, поки що жертв серед цивільного населення не зафіксовано.

Про це в ефірі телемарафону UArazom сказала керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

“Дуже масована атака і, скоріш за все, знову використовуються С-300, тобто і потужна, і розривна, і зі збільшеною руйнівною дією зброя, яка максимально шкодить”, – сказала вона.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

Зазначається, що є руйнування, пожежі локалізовано. Рятувальники продовжують роботу.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

Станом на 9:00 ранку жертв серед цивільного населення немає.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

“Є влучання в промислову інфраструктуру і по багатьох районах міста. Тобто, десять ракет – це велике віяло по місту вдарило”, – підсумувала Гуменюк.

Фото: ДСНС України у Миколаївській області у Facebook

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про те, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунало близько десяти вибухів.

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