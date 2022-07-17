Минулої доби військові РФ завдали двох авіаударів по населених пунктах Луганської області чотирма ракетами. Також зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.
Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зазначив, що два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України.
“Саме це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть”, – йдеться у повідомленні.
Одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але українські військові щоразу відкидували ворога на попередні позиції. Втім, противник не зупиняється – повертається і зазнає чергових втрат.
Нагадаємо, 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувались особового складу.