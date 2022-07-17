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Два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України, – Гайдай

Окупанти неодноразово звітували про їх захоплення.

Два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України, – Гайдай
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Минулої доби військові РФ завдали двох авіаударів по населених пунктах Луганської області чотирма ракетами. Також зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“Саме це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але українські військові щоразу відкидували ворога на попередні позиції. Втім, противник не зупиняється – повертається і зазнає чергових втрат.

Нагадаємо, 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувались особового складу.

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