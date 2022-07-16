Головне за день. Субота, 16 липня

Наслідки ракетного удару по Вінниці, ракети з Каспію, автограф-сесія Залужного, нові мовні норми. Яким запам’ятається 143-й день повномасштабної війни.

Кількість загиблих внаслідок російських ракетних ударів Росії по Вінниці збільшилася до 24.

"24 загиблих. На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків", - написав у телеграм-каналі голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Наразі в лікарнях перебувають 68 потерпілих унаслідок обстрілу, серед них четверо дітей.

Розбір завалів на місці обстрілу завершено, повідомляє ДСНС України.

"Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї", - йдеться в повідомленні.

Працівникам ДСНС вдалося врятувати трьох людей, одна людина досі перебуває в розшуку і наразі вважається безвісти зниклою.

Генеральний штаб повідомив, що ворог перегруповується для подальшого наступу у напрямку Барвінкового та Словʼянська.

Противник також зосереджує зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ та Бахмут.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони противник обстріляв позиції наших військ неподалік Заруцького, Старикового та Будівельного Сумської області.

Про ситуацію на інших напрямках – в нашій новині.

Сьогодні близько 15:20 стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС російських загарбницьких військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони на Запоріжжі та на Дніпропетровщині.

За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив шість ракет типу Х-101 (Х-555).

"Близько 16:30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" на Запоріжжі та на Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.

Решта ракет влучили у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. Дані про збитки та потерпілих уточнюються.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до дітей Миколаєва, повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ.

"Діти з Миколаєва. Тримайтеся, сонечка. Ми вас любимо. І захищаємо. Ви наше майбутнє", — сказав Залужний, коли ставив автограф на марках "Русскій воєнний корабль... всьо!"

Марки продадуть на благодійному аукціоні на підтримку Миколаївської обласної клінічної лікарні.

Міністерство з питань реінтеграції оновило актуальний перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та тих, що в оточенні.

До цього переліку входять громади 9 областей, повідомила пресслужба відомства.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської(51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької(54), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської(19), Чернігівської (5) областей.

Загалом у переліку наразі 313 громад.

16 липня 2022 року набрали чинності нові норми мовного закону, які збільшать присутність української мови в публічному просторі та зміцнять її статус як державної. Про це повідомляє офіс Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

"Відсьогодні набирають чинності частина друга та шоста статті 27 мовного закону, які регламентують використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів комп’ютерних програм, встановлених на товарах. Також з 16 липня 2022 року Уповноважений зможе накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон", – йдеться в повідомленні.

За словами Кременя, "в умовах війни недотримання мовного законодавства – це гра на руку ворогові". Подробиці – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!