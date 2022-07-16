Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
Олександр Корнієнко: «Рада не буде розглядати питання миру та війни дистанційно»
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
Орден Почесного легіону для Ліни Костенко. Фоторепортаж
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
СБУ повідомила підозри майже всьому топкерівництву Держпродспоживслужби
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
Росія атакувала два найбільших університети Миколаєва (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні

Загалом у переліку наразі 313 громад.

Оновлено перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та в оточенні
Фото: EPA/UPG

Міністерство з питань реінтеграції оновило актуальний перелік громад у районах бойових дій, на окупованих територіях та тих, що в оточенні.

Про це повідомила пресслужба відомства.

До цього переліку входять громади  9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської(51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької(54), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської(19), Чернігівської (5) областей. 

Загалом у переліку наразі 313 громад.

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Нагадаємо, в Україні відновили виплати звільненим з російського полону українцям і тим, хто ще перебуває в неволі. Наразі ухвалено рішення про надання виплат 121 потерпілому.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також