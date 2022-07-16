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Росія вкинула у німецькі медіа фейк про нібито стеження українців за працівниками ОБСЄ, - ГУР

Куратори з адміністрації президента РФ задіяли "фабрику фейків".

Росія вкинула у німецькі медіа фейк про нібито стеження українців за працівниками ОБСЄ, - ГУР

Росія вчергове зробила спробу дискредитувати на Заході Україну, розмістивши неправдивий матеріал у німецькому виданні "Deutschland-Kurier" під назвою "Хороший пан Зеленський: його спецслужби шпигували за співробітниками ОБСЄ?"

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

"Журналістам німецького видання "Deutschland-Kurier" було передано матеріали, начебто захоплені росіянами в регіональному відділенні СБУ Маріуполя. В переданих "документах" йдеться про начебто ведення спецслужбою України роботи по Місії ОБСЄ на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, для поширення матеріалу куратори з Адміністрації президента РФ задіяли так звану "фабрику фейків", яка підготувала провокаційні коментарі для соцмереж.

Серед них: "З Україною настав час закінчувати. Нехай Путін із нею розбирається", "Я не розумію, навіщо ми продовжуємо підтримувати режим, від якого з кожним днем все гірше пахне" та інші.

У розвідці констатують, що щедрі фінансові вливання країни-окупанта ще дозволяють Росії купувати лояльність окремих західних журналістів, експертів та політиків.

Нагадаємо, що Росія поширює фейки про великі втрати в лавах Інтернаціонального легіону.

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