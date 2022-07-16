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У Маріуполі майже кожна спроба підключити електрику закінчується пожежею, - радник мера

Днем раніше була пожежа в будівлі школи №69.

У Маріуполі майже кожна спроба підключити електрику закінчується пожежею, - радник мера
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі, в якому відсутнє енергопостачання, практично кожна спроба підключити світло закінчується пожежею. Але для гасіння пожеж немає води.

Про це у Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він нагадав, що вчора "через експерименти (підключення – ред.)» виникла пожежа в будівлі дитячого садочку №42. А днем раніше була пожежа в будівлі школи №69".

«Про приватні будинки взагалі краще промовчати. Ефективність тушіння стрімко рухається в бік нуля, тому що навіть воду автівки мчс змушені набирати в річках. Поки дійде до реального відновлення, вони або втоплять місто, або спалять», - зазначив радник мера.

Нагадаємо, що жителі Маріуполя натрапляють на міни в центрі міста. Окупанти не проводять розмінування.

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