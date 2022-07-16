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Через Маріуполь пройшла велика колона росіян, - Андрющенко

В колоні на тягачах помічено БМД-4.

Через Маріуполь пройшла велика колона росіян, - Андрющенко
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Маріуполі 15 липня зафіксували рух великої колони російської військової техніки в бік Запорізької області. 

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Продовжуємо фіксацію руху військової техніки повз Маріуполь. Вчора через місто пройшла велика колона військової техніки до 100 одиниць в бік Запорізької області. В колоні на тягачах помічено БМД-4, які частина людей сприйняла за танки. Також велика кількість БТРів», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за словами радника мера, у селах Нікольського та Мангушського районів, на межі із Запорізькою областю, розмістилась велика кількість солдатів РФ, яких привезли КамАЗами. Окупантів розселяють переважно у приміщеннях шкіл.

«Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом», - додав Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупаційна влада шукає кров для поранених загарбників.

Також стало відомо, що жителі Маріуполя натрапляють на міни в центрі міста.

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