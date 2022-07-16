Росіяни гвалтували та вбивали дітей під час агресії проти України, - посол США при ОБСЄ

У другому звіті "Московського механізму" ОБСЄ, в рамках якого була створена експертна місія для вивчення наслідків вторгнення Росії в Україну, підтверджені неодноразові випадки сексуального насильства, вчиненого російськими військовими, а також масові вбивства цивільного населення, в тому числі - дітей.

Про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер, повідомляє пресслужба американської місії.

За його словами, другий звіт ОБСЄ, що охоплює період з 1 квітня по 25 червня, "було болісно читати". Він навів уривки зі звіту, які підтверджують, що російські військові вдавалися до сексуального насильства в містах України.

"Масштаби звірств Росії величезні. Наприклад, місія послалася на "безліч" повідомлень про зґвалтування і сексуальне насильство щодо жінок і дівчаток з боку російських збройних сил. У доповіді згадується справа 23-річної Карини Єршової в Бучі, яка була викрадена, зґвалтована, піддана тортурам і, нарешті, застрелена російськими військами. У звіті також згадується повідомлення Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової про те, що 25 дівчаток у віці від 14 до 24 років утримувалися в підвалі в Бучі і піддалися груповому зґвалтуванню російськими військами, внаслідок чого дев'ять з них завагітніли", - говорить Карпентер.

Місія відвідала Бучу та Ірпінь у Київській області. Учасники місії стверджують, що події в цих містах є "показовими прикладами порушень міжнародного гуманітарного права" і "являють собою військові злочини".

Карпентер наголосив, що експерти, посилаючись на фото і відеодокази, стверджують, що "російські сили здійснювали цілеспрямовані, організовані вбивства мирних жителів в Бучі", жертв "часто знаходили застреленими зі зв'язаними за спиною руками".

Нагадаємо, що ООН створить команду експертів, які допомагатимуть Україні в розслідуванні сексуального насилля як зброї війни.

Раніше Генпрокурор США оголосив про створення Групи з розслідування воєнних злочинів в Україні.