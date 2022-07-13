Групу постійних експертів для роботи в нашій державі готові організувати вже найближчим часом.

ООН створить команду експертів, які допомагатимуть Україні в розслідуванні сексуального насилля як зброї війни.

Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Це питання Венедіктова обговорила зі спецпредставником Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен.

Фото: Facebook/Ірина Венедіктова

"Вона повідомила, що готова організувати групу постійних експертів для роботи в Україні вже найближчим часом. Це будуть досвідчені фахівці, які допомагатимуть прокурорам та слідчим і співпрацюватимуть із громадянським суспільством", - розповіла Генпрокурор.

Фото: Facebook/Ірина Венедіктова

За словами Венедіктової, запровадження кращих світових практик допоможе Україні досягти комплексного захисту постраждалих від сексуального насильства, а також ефективно розслідувати злочини сексуального насильства.

"Наразі російські війська в Україні використовують зґвалтування як зброю війни. Ми документуємо та розслідуємо такі воєнні злочини у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Втім, ми розуміємо, що більшість потерпілих поки не звертаються до правоохоронців через страх та стрес після подібних звірств. І тільки створення безпечних умов для тих, хто вижив, зможе змінити цю ситуацію", - підкреслила Генпрокурор.

В Україні також планують спільно з міжнародними організаціями реалізувати практичний проєкт захисту потерпілих. За словами Ірини Венедіктової, це має бути "захищене середовище, де жертви та свідки зможуть заявити про злочин, отримати комплексні сервіси - медичну, психологічну, юридичну допомогу та відновлення після пережитого".

Нагадаємо, раніше Генпрокурор США оголосив про створення Групи з розслідування воєнних злочинів в Україні.

Ірина Венедіктова підписала декларацію про співробітництво з Францією щодо розслідування злочинів Росії в нашій державі.