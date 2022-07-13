У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в підприємство (оновлено)

Міська влада закликала лишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги і не поширювати даних про вибухи.

У Запоріжжі близько другої години 13 липня пролунали вибухи.

Вони відбулись під час повітряної тривоги, що була оголошена по всій території України, крім Херсонщини і Криму. За даними ОВА, в обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста.

Секретар міськради Анатолій Куртєв закликав не поширювати даних.

"Не поширюйте у соціальних мережах та у чатах інформацію про місця, де сталися вибухи. Чекайте офіційної інформації", – написав він.

Оновлення. За даними Куртєва, є постраждалі.

"Сьогодні рашисти обстріляли у Запоріжжі один з об’єктів інфраструктури міста. Відомо про два прильоти. Зараз на місці працюють відповідні служби", – зазначив він.

Інші деталі поки не повідомляються.