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У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в підприємство (оновлено)

Міська влада закликала лишатися в укриттях до кінця повітряної тривоги і не поширювати даних про вибухи. 

У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в підприємство (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: golos-ameriki

У Запоріжжі близько другої години 13 липня пролунали вибухи.

Вони відбулись під час повітряної тривоги, що була оголошена по всій території України, крім Херсонщини і Криму. За даними ОВА, в обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста. 

Секретар міськради Анатолій Куртєв закликав не поширювати даних. 

"Не поширюйте у соціальних мережах та у чатах інформацію про місця, де сталися вибухи. Чекайте офіційної інформації", – написав він.

Оновлення. За даними Куртєва, є постраждалі. 

"Сьогодні рашисти обстріляли у Запоріжжі один з об’єктів інфраструктури міста. Відомо про два прильоти. Зараз на місці працюють відповідні служби", – зазначив він. 

Інші деталі поки не повідомляються. 

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