Українські партизани - смертельно небезпечні для зрадників, - Данілов

"Будь-який колаборант і гауляйтер для нас – загроза".

Український партизанський рух є смертельно небезпечним для зрадників.

Про це у своєму Twitter заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Він наголосив, що "будь-який колаборант і гауляйтер для нас – загроза", тож "усі вони відповідатимуть за нашим законодавством".

❗️Будь-який колаборант і гауляйтер для нас – загроза, усі вони відповідатимуть за нашим законодавством, до того ж партизанський рух набирає обертів і є смертельно небезпечним для зрадників. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 13, 2022

"До того ж партизанський рух набирає обертів і є смертельно небезпечним для зрадників", - додав очільник РНБО.

Нагадаємо, днями керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв'ю LB.ua повідомив, що на новоокупованих територіях рашистам "зараз там непереливки, тому що партизани, все ж таки, роблять свою справу".

У березні ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині.